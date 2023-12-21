В Минобороны отреагировали на упреки о гражданстве США у детей Умерова

Семья Рустема Умерова в 2016 году была вынуждена выехать за границу после многочисленных угроз из-за его деятельности по возвращению Крыма. Там у них истек срок действия загранпаспортов. Именно поэтому украинские документы были изданы в США.

Об этом пишет прессслужба Минобороны в фейсбуке.

"Информация, которая распространяется в СМИ о том, что члены семьи Министра обороны Рустема Умерова якобы являются гражданами США, не соответствует действительности. Дети Министра (сын — в возрасте 10 лет, дочери — 8 и 2 года) — являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова — нет", — подчеркнули в Минобороны.

Там объяснили, что украинские паспорта, которые семье министра были выданы по истечении срока предыдущих, они получили в Посольстве Украины в США. Именно поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, и было указано место выдачи документов США.

Отмечается, что в 2016 году семья Министра обороны Украины была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз вследствие систематической деятельности Рустема Умерова относительно деоккупации временно оккупированного Крыма.

"С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымскотатарского народа вместе с Лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса выступал на всех международных площадках по нарушениям прав людей в оккупированном Крыму, был вовлечен в процесс освобождения политзаключенных в Крыму", - добавили в Минобороны.

Отметим, что 21 декабря в Сети начала распространяться информация о том, что дети министра обороны Рустема Умерова якобы получили гражданство США. Авторы сообщений в Telegram ссылались на декларацию, которую Умеров подал в НАПК. В ней говорилось, что паспорта детям министра выданы в США. Однако о каких именно документах идет речь — не указывалось.

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