В Минобороны отреагировали на упреки о якобы выборочной мобилизации ІТшников и переселенцев

В Минобороны отреагировали на упреки о якобы выборочной мобилизации ІТшников и переселенцев

В процессе мобилизации возникают сложности, ведь россияне сорвали многие центры для подготовки мобилизованных.

В Минобороны опровергли ряд фейков о мобилизации, распространенных в соцсетях и призвали украинцев не распространять некомпетентную информацию.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр утверждает, что информация о том, что якобы на западе Украины избирательно мобилизуют вынужденно переселенных лиц, а не местных, не соответствует действительности. По ее словам, в территориальных центрах комплектования (бывших военкоматах — Ред.) на западной Украине, 9/10 – это местные жители и 1/10 – переселенцы.

Также заместительница прокомментировала фейки по поводу выборочной мобилизации людей, которые занимались "интеллектуальными профессиями", в частности юристов, бухгалтеров и айтишников.

"Что на самом деле происходит. Верховный Главнокомандующий ставит перед Вооруженными Силами задачи по определенному количеству лиц, которых нужно мобилизовать. Далее ВСУ распределяют, сколько сегодня для оборонных действий нужно тех или иных военно-учетных специальностей. Исходя из этого количества, территориальные центры комплектования формируют обучение. Следует понять, что столько юристов, бухгалтеров или айтишников сейчас для фронта не нужно", — отметила Маляр.

Она признала, что действительно немало сложностей в процессе мобилизации, ведь россияне сорвали многие центры для подготовки мобилизованных. Маляр объяснила, что запрос, который есть у государства относительно количества нужных мобилизованных лиц, значительно больше, чем мощность ТЦК, сформирована в мирное время.

"Значительную часть центров подготовки мобилизованных лиц сорвал враг. Их просто нет. Поэтому мощностей тех, которые у нас были в начале войны для подготовки лиц, нет. Они сокращены. Мобилизация происходит в сложных условиях. Однако другого выхода нет", — подытожила замминистра.

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