Мобилизация 160 тыс. человек до февраля: в Минобороны прокомментировали

Украина планирует мобилизовать 160 тыс. граждан в период с ноября по февраль. Об этом сообщили Financial Times.

Однако военные эксперты и украинские чиновники скептически оценивают возможность достижения этой цели, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 тыс. человек.

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Спикер оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин отметил, что важно знать, на какие источники ссылается Financial Times в своих расчетах. По его словам, мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока Россия продолжает агрессию, пишет "АрміяInform".

Спикер отметил, что протяженность нынешней линии фронта в Украине составляет более 1300 километров, где продолжаются ожесточенные бои. Он подчеркнул героизм украинских военных в защите страны и ее граждан.

И также добавил, что украинская армия должна противостоять агрессорам, которые пренебрегают правилами войны.

"Украина должна быть готова давать отпор в течение длительного времени и развивать систему обороны, что позволит эффективно освобождать свои территории", – подытожил Лазуткин.

Напомним, из-за негативного отклика украинского общества в Украине не будут внедрять экономическое бронирование.

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