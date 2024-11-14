Мобилизация 160 тыс. человек до февраля: в Минобороны прокомментировали

Украина ожидает, что темпы наступления россиян значительно ускорятся.
Украина планирует мобилизовать 160 тыс. граждан в период с ноября по февраль. Об этом сообщили Financial Times.
Однако военные эксперты и украинские чиновники скептически оценивают возможность достижения этой цели, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 тыс. человек.
Спикер оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин отметил, что важно знать, на какие источники ссылается Financial Times в своих расчетах. По его словам, мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока Россия продолжает агрессию, пишет "АрміяInform".
Спикер отметил, что протяженность нынешней линии фронта в Украине составляет более 1300 километров, где продолжаются ожесточенные бои. Он подчеркнул героизм украинских военных в защите страны и ее граждан.
И также добавил, что украинская армия должна противостоять агрессорам, которые пренебрегают правилами войны.
"Украина должна быть готова давать отпор в течение длительного времени и развивать систему обороны, что позволит эффективно освобождать свои территории", – подытожил Лазуткин.
Напомним, из-за негативного отклика украинского общества в Украине не будут внедрять экономическое бронирование.
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