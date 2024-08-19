В Минобороны озвучили количество забронированных от призыва украинцев

В Украине сегодня около 930 000 военно-обязанных украинцев забронированы от мобилизации. За неделю это количество пересечет предел в 1 млн.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает Forbes Ukraine.

Он отмечает, что экономика должна быть переведена на рельсы войны, однако в настоящее время в Украине "единицы предприятий работают в три смены".

"Нормальное построение защиты государства: когда одни воюют, а другие работают на оборону ", — подчеркнул Гаврилюк.

Кроме того, он добавил, что поддержка от международных партнеров не увеличивается и не будет увеличиваться.

"Россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины. К началу года группировка РФ насчитывала 440 000 человек на оккупированных территориях, сейчас – около 600 000, а до конца года ожидается рост до 800 000 человек", – добавил в сообщении.

Также мы сообщали, что на валютном рынке Украины идет неопределенность. С начала августа курс доллара постоянно колеблется то вверх, то вниз, и эти колебания учащаются.

Читайте также: