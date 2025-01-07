В Минобороны посчитали, сколько людей пришли в ВСУ из центров рекрутинга

В Украине уже работает 47 рекрутинговых центров.
По состоянию на январь 2025-го 7329 человек, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии, стали кандидатами в Силы обороны. В общей сложности с начала работы центры предоставили консультации почти 33 тыс. украинцев.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Отмечается, что на прошлой неделе в центры рекрутинга украинской армии 717 граждан с вопросами вступления на военную службу.
"Сейчас в центрах рекрутинга по всей стране открыто более 10 000 вакансий в различных военных формированиях. Это дает возможность каждому, кто желает присоединиться к Силам обороны, выбрать специальность, наиболее отвечающую его профессиональным способностям и навыкам", — сообщил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
В Украине уже работает 47 рекрутинговых центров украинской армии. В течение года наивысшую активность демонстрировали жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и Киева.
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