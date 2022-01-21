В Минобороны предлагают существенно сократить список профессий для военнообязанных женщин: кто останется

В Минобороны предлагают существенно сократить список профессий для военнообязанных женщин: кто останется

Определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку женщин на военный учет.

В Министерстве обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин, в котором значительно сократили перечень ранее определенных специальностей и профессий.

Об этом сообщили в пятницу, 21 января, на официальном сайте Министерства обороны.

В новой редакции приказа определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

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Теперь речь идет преимущественно о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств.

В Минобороны уточнили, что указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям.

Новую редакцию приказа направили на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.

Напомним, ранее в Украине анонсировали сокращение списка профессий женщин, представители которых должны стать на военный учет в Украине, поскольку там есть профессии, которые не понадобятся в армии.

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