В Минобороны предлагают существенно сократить список профессий для военнообязанных женщин: кто останется

Определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку женщин на военный учет.
В Министерстве обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин, в котором значительно сократили перечень ранее определенных специальностей и профессий.
Об этом сообщили в пятницу, 21 января, на официальном сайте Министерства обороны.
В новой редакции приказа определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.
Теперь речь идет преимущественно о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств.
В Минобороны уточнили, что указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям.
Новую редакцию приказа направили на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.
Напомним, ранее в Украине анонсировали сокращение списка профессий женщин, представители которых должны стать на военный учет в Украине, поскольку там есть профессии, которые не понадобятся в армии.
Читайте также:
- К военкомату шагом марш: какие документы необходимо подавать женщинам, чтобы стать на военный учет
- В Украине женщин обязали стать на военный учет: при каких условиях украинок могут призвать на службу
- "Это не призыв или мобилизация": военный комиссар объяснил, для чего нужен учет и будут ли убирать украинок в армию