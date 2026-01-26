В Минобороны представили военную стратегию Украины на 2026 год и назвали основные приоритеты

Минобороны Украины / © facebook.com/theministryofdefence.ua

Реклама

Для ее реализации в 2026 году Украине нужно 120 млрд долларов. Половину этой суммы — 60 млрд долларов — Украина планирует покрыть за счет собственного бюджета и займов ЕС, еще 60 млрд долларов ожидается от партнеров в виде помощи.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, выступая конференции OFDEF, сообщает Минобороны Украины.

Для реализации стратегии в 2026 году Украине необходимо $120 млрд, заявил замминистра обороны. Половину суммы, $60 млрд, планируется обеспечить за счет собственного бюджета и займов ЕС. Еще $60 млрд страна ожидает от своих союзников в виде помощи по безопасности.

Реклама

Сергей Боев сообщил, что основными приоритетами на 2026 год есть системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также ракеты к ним. Среди ключевых приоритетов — беспилотники украинского производства и артиллерийские боеприпасы увеличенной дальности.

Украина призывает своих партнеров направить около 80% помощи безопасности именно на эти направления.

Также Боев сообщил, что в сфере беспилотных систем Украина планирует произвести более семи миллионов дронов.

Кроме того, он отметил, что потребность Украины в противовоздушной обороне является критической. По его словам, Россия существенно увеличила производство и применение крылатых и баллистических ракет и ударных БпЛА.

Реклама

Он подчеркнул, что с сентября 2025 года войска страны-агрессорки России усилили наступление вдоль всей линии фронта и готовятся к дальнейшей эскалации. Однако, заверил Боев, если международная поддержка сохранится, РФ не сможет добиться своих оперативных целей.

Напомним, Украина имеет подтвержденное внешнее финансирование на 2026 год в размере 35 млрд. долларов с необходимых 45 млрд. После президентских выборов в США гарантии дальнейшей помощи остаются неопределенными: Дональд Трамп заявил, что поддержка Украины не будет безвозмездной.

Украина получает финансирование из США по программе ERA, утвержденной предыдущей администрацией Джо Байдена.

В 2025 году Дональд Трамп подписал законопроект о национальной обороне на 2026 финансовый год с общим бюджетом в 901 миллиард долларов. Документ, в частности, предусматривает финансирование помощи безопасности Украины.