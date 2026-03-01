- Дата публикации
В Минобороны призвали активнее привлекать иностранцев к службе в ВСУ: советник Федорова рассказал детали
«Флэш» подчеркнул, что решение о рекрутинге иностранцев следовало принять раньше, чем на 5-й год полномасштабной войны.
В Украине есть необходимость более активного привлечения иностранцев к службе в ВСУ. Солдатам на передовой платят огромные средства по меркам многих стран.
Об этом пишет украинский военный, эксперт-консультант по радиотехнологиям и блоггер, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).
По его мнению, Украине необходима разветвленная сеть пунктов вербовки за границей и эффективная система работы с иностранцами внутри страны. Соответствующий механизм уже существует, однако работает недостаточно масштабно и оперативно.
«Я хочу подчеркнуть, что это не система наемников. Это все иностранцы, подписывающие контракт с ВСУ и служащие в ВСУ, получая заработную плату и надбавки, как это принято в ВСУ», — отметил он.
Напомним, Минобороны готовит комплексный план для решения накопившихся проблем с мобилизацией и случаями самовольного ухода с частей. По словам министра обороны Михаила Федорова, одним из ключевых элементов стратегии станет более широкое привлечение иностранцев к выполнению боевых задач. Конкретные решения планируется анонсировать и постепенно внедрять в ближайшие месяцы.