В Минобороны призывают обновить свои данные в военкомате: стартует специальная кампания (фото)

Обновив свои данные в ТЦК и СП, можно избежать проблем, возникающих при вручении повесток на улицах.

В четверг, 17 августа, в Украине стартует специальная информационная кампания "Обновляй данные в ТЦК".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В рамках кампании будут распространены информационные материалы, в которых известные украинские военные честно признаются, что они тоже боятся, но одолевают свои страхи.

"Основная идея состоит в том, что признавать собственные страхи – это уже смело, а армии нужны смелые люди", – отметила Маляр.

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Информационные материалы будут транслироваться в телемарафоне "Єдині новини" и других телеканалах, на радио, в кинотеатрах (Multiplex, Планета Кино, Оскар и других), на плоскостях цифровой наружной рекламы, в поездах Укрзализныци, в виде баннеров на партнерских сайтах в интернете, на страницах в соцсетях Минобороны и ВСУ и других площадках.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач отметил важность этого мероприятия.

"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, это значительно упростит систему работы", — сказал он.

По словам Романа Горбача, обновив свои данные в военкомате, можно будет избежать многих проблем, которые сейчас возникают во время вручения повесток на улицах.

"Также в дальнейшем это позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации.

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