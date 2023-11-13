В Минобороны прокомментировали слухи о возможном увольнении трех командующих ВСУ: что известно

Минобороны уверяет, что все командующие работают в штатном режиме.

В Минобороны опровергли распространенную в СМИ информацию о якобы увольнении трех командующих ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ – не соответствует действительности. Следуйте, пожалуйста, информационной гигиене", – говорится в сообщении.

Контекст

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники писало, что министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея.

В издании утверждали, что на увольнении Остащенко якобы настаивали парамедики и волонтеры.

Татьяна Остащенко

Что не так с Тарнавским, возглавляющим одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщалось.

Александр Тарнавский/Скриншот с видео

А Наев, по данным "УП", может стать одним из главных фигурантов дела, касающегося обороны Херсона в 2022 году.