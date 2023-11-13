В Минобороны прокомментировали слухи о возможном увольнении трех командующих ВСУ: что известно

Минобороны уверяет, что все командующие работают в штатном режиме.
В Минобороны опровергли распространенную в СМИ информацию о якобы увольнении трех командующих ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ – не соответствует действительности. Следуйте, пожалуйста, информационной гигиене", – говорится в сообщении.
Контекст
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники писало, что министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея.
В издании утверждали, что на увольнении Остащенко якобы настаивали парамедики и волонтеры.
Что не так с Тарнавским, возглавляющим одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщалось.
А Наев, по данным "УП", может стать одним из главных фигурантов дела, касающегося обороны Херсона в 2022 году.
Ранее глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что одного из членов Кабмина должны уволить.
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