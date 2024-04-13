В Минобороны рассказали, что оцифровали данные всех мужчин, которых могут мобилизировать

На сегодняшний день сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан.

В Министерстве обороны Украины рассказали о перезапуске электронной системы "Оберег" и оцифровке данных мужчин, которые могут быть включены в мобилизацию.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Он заявил, что система "Оберег" нужна для цифрового ведения для каждого отдельного субъекта на всех этапах мобилизационной кампании. В Минобороны заявили, что система интегрирована с налоговой, Минюстом, Минобразования, миграционной и пограничной службами, а также Судебной администрацией.

Гаврилюк заявил, что на сегодняшний день сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан и оцифрованы данные мужчин призывного возраста во всех 24 регионах Украины и столицы Украины.

"Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина". Наша цель – обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что после принятия нового закона о мобилизации полиция будет осуществлять проверку военно-учетных документов, будет заниматься розыском граждан, не явившихся в ТЦК.

Кроме того, мы ранее информировали, что правозащитник сказал, кто потеряет отсрочку от мобилизации.

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