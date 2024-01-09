В Минобороны рассказали, как идет подготовка украинских пилотов на F-16

В конце 2023 года в Дании первая группа украинских пилотов приступила к тренировке на истребителях F-16.
Украинские военные продолжают обучение на американских истребителях F-16. В конце декабря первая группа пилотов завершила базовую подготовку в рамках работы международной коалиции военно-воздушных сил.
Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Сети.
По его словам, в настоящее время другие группы пилотов в рамках языковой и базовой летной подготовки продолжают обучение в Великобритании.
"Такая подготовка, в том числе языковая, продолжалась с августа 2023 года для опытных пилотов. После этого пилоты отправились в Данию на обучение напрямую управлять боевыми самолетами F-16", — рассказали в Минобороны.
Кроме того, продолжается подготовка летного персонала, инженеров и авиатехников.
Тем временем в Воздушных силах рассчитывают, что передовая группа в Дании биде готова где-то весной.
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