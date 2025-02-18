В Минобороны рассказали о количестве заявок на подписание "Контракта 18-24": впечатляющая цифра

Большое количество обращений через приложение "Резерв+" Минобороны получило всего за неделю работы программы.

В приложении "Резерв+" количество обращений для заключения годового "мотивационного контракта" на прохождение службы в армии для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет уже превысило 10 тысяч.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Он заявил, что такое количество обращений через приложение "Резерв+" Минобороны получило только за первую неделю работы программы.

Лазуткин заявил, что подать заявку на прохождение службы по "Контракту 18-24" можно не только через приложение "Резерв+".

"Скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24"" – рассказал Лазуткин.

Он добавил, что добровольцы в возрасте от 18 до 24 года имеют "несколько возможностей попасть на этот контракт".

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" появилась функция "Контракт 18-24".

Мы ранее информировали, что в скором времени военнообязанные и резервисты смогут самостоятельно подавать запрос и получать электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

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