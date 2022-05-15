В Минобороны рассказали о ситуации на освобожденных и оккупированных РФ украинских территориях

Ситуация на освобожденных и оккупированных Россией территориях Украины – сложная.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, российские войска на оккупированных территориях пытаются установить свою власть, как они это делали в 2014 году. Однако, как подчеркивает Маляр, это не удается.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона в воскресенье, 15 мая.

Она отметила, если у жителей временно оккупированных территорий Украины возникают какие-либо вопросы, обратиться можно в Сил специальных операций.

"Сегодня мощное сопротивление оказывают наши граждане, несмотря на то, что им очень сложно и мы все очень за них волнуемся, очень переживаем и всячески пытаемся помочь, чтобы вернуть эти территории. Поверьте, что мы их вернем! Все украинские территории будут украинскими! Но сейчас мы переживаем сложные времена.И очень важно знать и понимать, как вести себя, если территория временно заняты. Скажем, если есть связь, если есть Интернет, то на сайте Сил специальных операций все эти правила прописаны и прописаны рекомендации, что делать", – отметила она.

Маляр подчеркнула, что украинские власти и Вооруженные силы Украины прилагают максимум усилий для освобождения оккупированных территорий.

"И по закону именно Силы специальных операций уполномочены проводить деятельность, проводить работу на территориях, которые временные заняты. Поверьте, что они свою работу делают хорошо. Но это не публичная работа. Очень важно, надеюсь, что нас услышат на временно занятых территориях наши граждане, наши украинцы, что мы ежедневно прилагаем все усилия, чтобы вернуть эти территории, чтобы вы все жили в Украине, как это было и раньше. И мы все очень гордимся вами всеми, кто не дает там врагу установить свою власть", — рассказала Моляр.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Украины рассказала, что ситуация на восточном направлении остается сложной, поскольку российские кафиры проводят наступательные действия.

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