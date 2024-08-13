В Минобороны рассказали, сколько военных прошли авторизацию в приложении "Армия+"

Через несколько дней после запуска приложения в системе уже успешно сформировано более 250 рапортов.

Менее чем через неделю после запуска нового мобильного приложения для военнослужащих "Армия+" в нем авторизовались более 50 тысяч человек.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Для нас очень важным показателем являются успешные авторизации. За первые четыре дня, с момента запуска "Армии" имеем более 50 тысяч успешных авторизаций. Другой важный показатель для нас — это воинские части, которые уже ввели у себя использование "Армии". Сейчас мы уже приближаемся к 80 воинским частям. То есть уже 80 частей начали оформление рапортов через установление "Армии+" непосредственно и у военных, и у командиров", — рассказала Черногоренко.

Замминистра обратилась к командирам частей с призывом устанавливать приложение и этим показывать пример военнослужащим.

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Чиновница также отметила, что первые рапорты уже успешно отправлены военными через приложение "Армия+".

"Уже 16 тысяч военных попытались создать свой первый электронный рапорт. Большинство, конечно, пробовали в тестовом режиме, проверяли функции. Однако уже в системе созданы 253 рапорта, которые имеют абсолютно идентичную юридическую силу, полностью завершены, подписаны и хранятся в нашем электронном архиве", – добавила Черногоренко.

Замминистра рассказала и о дальнейших планах развития "Армия+". В частности, Минобороны работает над созданием электронных военных документов в приложении.

"Будем двигаться в сторону создания военного удостоверения – полноценного, с QR-кодом, с фотографией. Чтобы можно было иметь первый электронный документ для военнослужащих. Как когда-то в "Дії" был электронный паспорт, так сейчас в "Армии+" будет полноценное удостоверение военного и это будет очень крутой сервис", – сообщила Екатерина Черногоренко.

Напомним, в Минобороны объяснили, как будет работать приложение для военных "Армия+". По словам главы проекта "Армия+" Романа Завгороднего, это приложение является аперсонализированным, чтобы защитить личные данные военных.

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