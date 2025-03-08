В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в рядах ВСУ

За последние три года количество женщин, вставших на защиту страны, увеличилось более чем на 20%.

По состоянию на 1 января 2025 года в Вооруженных Силах Украины служат более 70 тысяч женщин, из них свыше 5,5 тысяч – непосредственно на передовой.

Об этом сообщил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, передает Минобороны.

"Свыше 5 500 военнослужащих сейчас находятся непосредственно на передовой. В целом по состоянию на 1 января 2025 года в ВСУ служат более 70 000 женщин. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Государство адаптирует политику социальной защиты, чтобы обеспечить их права и равные возможности", — отметил Мельник.

Он также уточнил, что женщины в ВСУ имеют равные права с мужчинами на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания.

Напомним, в Вооруженных сил Украины назначена советник по гендерным вопросам. Ею стала общественная деятельница Оксана Григорьева.

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