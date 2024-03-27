В Минобороны разъяснили обновленный процесс мобилизации согласно новому законопроекту

Комитет Верховной рады рассмотрел почти все из тысяч правок, предложенных к новому мобилизационному законопроекту.

Министерство обороны Украины предоставило разъяснение нового мобилизационного законопроекта №10449, который предусматривает ряд изменений в системе мобилизации и военной подготовки граждан.

Об этом стало известно из Telegram-канала Минобороны.

После рассмотрения тысяч правок новый законопроект предлагает мобилизовать молодежь от 25 лет. Предельный мобилизационный возраст оставят неизменным – 60 лет.

Кроме того, с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка. Однако некоторые категории граждан могут быть освобождены от нее.

Также вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное. В то же время, граждане с 18 лет могут самостоятельно выбрать время прохождения базовой военной службы.

Что важно, граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста (т.е. до 25 лет).

Отметим, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал правку к мобилизационному законопроекту о демобилизации после 36 месяцев военной службы, но по решению президента.

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