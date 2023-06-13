В Минобороны РФ отчитались об "успехах" атаки на Кривой Рог: цинизм не имеет границ

В российском Минобороны цинично прокомментировали ракетный удар, который ночью на вторник, 13 июня, нанесли по Кривому Рогу Днепропетровской области.

В сводке министерства отчитались об "успехах", сообщили российские средства массовой пропаганды.

Минобороны страны-агрессора отмечает, что "все назначенные объекты поражены и цель удара достигнута".

"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов Вооруженных сил Украины, а также состава боеприпасов и вооружения иностранного производства", — говорится в сводке.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Ночью на вторник во время воздушной тревоги в городе раздались взрывы. Оккупанты попали по жилому сектору. В частности, в жилую пятиэтажку. Также были повреждены склады предприятия и автомобили.

По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, оккупанты выпустили по городу шесть ракет. Известно о "пяти местах поражений".

В результате атаки по городу погибли 11 мирных жителей — это и жители пятиэтажки, и работники склада частного предприятия. Спасательные работы завершились.

Пострадали 25 человек. В одной из городских больниц сообщили, что пострадавшие, которые в них попали, имеют минно-взрывные травмы и ожоги. Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии.

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