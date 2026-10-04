В Минобороны РФ заявили об усилении ударов по Киеву и другим регионам Украины

Россияне уничтожают города Украины / © Associated Press

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Удары РФ по военным и военно-промышленным объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре будут ужесточены.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, цитируемом пропагандистами.

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В ведомстве отметили, что речь идет о таких объектах в Киеве и других областях Украины.

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Среди причин, которые российская сторона называет основанием для ударов, — «атаки на избирательные участки во время выборов в Госдуму РФ, попытка массированной атаки более 1600 беспилотников 19–20 сентября, удары во время экономического форума в Санкт-Петербурге, а также атака на Белгород в ночь накануне».

Напомним, Министерство иностранных дел страны-агрессора России 3 октября пригрозило «негативными последствиями» иностранным гражданам, в том числе персоналу дипломатических миссий, в связи с пребыванием в Украине.

Накануне издания NYT писало, что Россия планирует использовать до 1 тысячи ракет, дронов и авиабомб, чтобы наносить удары по распределительным узлам возле украинских АЭС, также, по данным этого издания, отдельные планы РФ имеют Киев, Одесса и Харьков.

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