В Минобороны сказали, как долго будут готовить рекрутов в армию и какие у них будут зарплаты

Так, в Украине начинается рекрутинг в армию армии. Подготовка кадров будет занимать месяц, а получать бойцы – 25 и 125 тысяч гривен.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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По словам Калмыковой, продолжительность обучения уже определена. "И это такая положительная динамика, когда действительно каждый человек, попадающий в армию, в первую очередь обязательно проходит базовую военную подготовку, которая длится месяц", — детализировала она.

Что касается денежного довольствия, то оно определено законом в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также выполняет ли он особые задачи или воюет непосредственно, например, на первой линии. "25 тысяч гривен – без боевых, 125 тысяч гривен – с боевыми, если человек проводит целый месяц на передовой", – объяснила заместитель министра оборонного ведомства.

Напомним, в Украине стартовал проект рекрутинга в армию. Как это работает, что будет с призывом и ТЦК читайте в материале.

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