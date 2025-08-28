В Минобороны сказали, сколько еще времени Россия способна воевать

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Россия способна поддерживать высокую интенсивность войны против Украины еще не менее года. По его словам, страна-агрессор значительно нарастила производство оружия и средств поражения, а также укрепила оборонно-промышленный комплекс.

Об этом рассказал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

«Россия продержаться может достаточно долгое время. По моим оценкам, это не меньше года», — отметил Гаврилюк.

Реклама

Почему Россия не испытывает давление санкций

Представитель Минобороны подчеркнул, что введенные странами ЕС и США санкции не дают ожидаемого результата. По его мнению, главная проблема заключается в отсутствии должного мониторинга их выполнения.

«Санкции не играют ту роль, которую они должны играть, из-за отсутствия контроля со стороны тех же стран, которые их внедряют», — сказал он.

Гаврилюк также обратил внимание, что многие комплектующие в российских средствах поражения — иностранного производства. Речь идет о системах наведения и управления в ракетах и беспилотниках. Именно благодаря этим деталям российское оружие обладает высокой эффективностью.

«Особенно это касается систем наведения и управления. Они производятся западными странами, а не в России», — добавил он.

Реклама

Война может затянуться

В Минобороны подчеркнули, что Россия получает поддержку от других государств, что позволяет ей продолжать агрессию против Украины. Поэтому прогнозируемое завершение войны в ближайшее время маловероятно.

Украинцам следует готовиться к затяжному противостоянию, в то же время международное сообщество должно усиливать контроль за исполнением санкций и ограничивать доступ РФ к критически важным технологиям.

Напомним, население России поддерживает войну в Украине, потому что каждый пятый в РФ получает финансовую выгоду от боевых действий.

Причина широкой поддержки россиянами войны в Украине состоит в том, что очень многие люди пользуются от нее.

Реклама

По меньшей мере 22% россиян (т.е. пятая часть всего населения) получают финансовую выгоду от того, что идет война — это потому, что они работают в военно-промышленном комплексе, или потому что их родных убили или ранили, и они получают выплаты.