- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 2 мин
В Минобороны сказали, сколько еще времени Россия способна воевать
Санкции против России не работают должным образом, поэтому война может длиться, по меньшей мере, еще год.
Россия способна поддерживать высокую интенсивность войны против Украины еще не менее года. По его словам, страна-агрессор значительно нарастила производство оружия и средств поражения, а также укрепила оборонно-промышленный комплекс.
Об этом рассказал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.
«Россия продержаться может достаточно долгое время. По моим оценкам, это не меньше года», — отметил Гаврилюк.
Почему Россия не испытывает давление санкций
Представитель Минобороны подчеркнул, что введенные странами ЕС и США санкции не дают ожидаемого результата. По его мнению, главная проблема заключается в отсутствии должного мониторинга их выполнения.
«Санкции не играют ту роль, которую они должны играть, из-за отсутствия контроля со стороны тех же стран, которые их внедряют», — сказал он.
Гаврилюк также обратил внимание, что многие комплектующие в российских средствах поражения — иностранного производства. Речь идет о системах наведения и управления в ракетах и беспилотниках. Именно благодаря этим деталям российское оружие обладает высокой эффективностью.
«Особенно это касается систем наведения и управления. Они производятся западными странами, а не в России», — добавил он.
Война может затянуться
В Минобороны подчеркнули, что Россия получает поддержку от других государств, что позволяет ей продолжать агрессию против Украины. Поэтому прогнозируемое завершение войны в ближайшее время маловероятно.
Украинцам следует готовиться к затяжному противостоянию, в то же время международное сообщество должно усиливать контроль за исполнением санкций и ограничивать доступ РФ к критически важным технологиям.
Напомним, население России поддерживает войну в Украине, потому что каждый пятый в РФ получает финансовую выгоду от боевых действий.
Причина широкой поддержки россиянами войны в Украине состоит в том, что очень многие люди пользуются от нее.
По меньшей мере 22% россиян (т.е. пятая часть всего населения) получают финансовую выгоду от того, что идет война — это потому, что они работают в военно-промышленном комплексе, или потому что их родных убили или ранили, и они получают выплаты.