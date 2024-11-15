В Минобороны сообщили, будет ли автоматическое лишение водительских прав за неявку в ТЦК

В ведомстве отметили, что по решению суда возможно временное ограничение права для уклонистов на вождение.

В Минобороны Украины опровергли информацию о том, что за неявку по повестке в ТЦК и СП граждан будут автоматически лишать водительских прав.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Сети.

"Информация, распространенная в некоторых СМИ, об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике, лишить водительских прав из-за такой неявки не могут", — сообщили в Минобороны.

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В то же время, там отметили, что законом предусмотрено временное ограничение права вождения авто в отношении граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, и это возможно только по решению суда.

Так, если гражданин игнорирует требования по исполнению воинского долга, то для ограничения прав ТЦК должен обратиться с исковым заявлением в суд. Процедура подачи иска должна включать в себя детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения гражданином от обязанностей.

После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права на управление транспортом. Это происходит исключительно при подтверждении факта уклонения и неисполнения гражданином воинского долга.

"Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при условии подтверждения нарушения требований по исполнению воинского долга", – резюмировали в Минобороны.

Напомним, юристы объясняли, сколько раз ТЦК могут штрафовать уклонистов и при каких условиях не пустят за руль авто.

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