В Минобороны сообщили, когда заработают направления на ВВК через "Резерв+"

Для получения направления на ВВК военнообязанным больше не придется посещать ТЦК.
Механизм получения электронного направления на прохождение ВВК через приложение "Резерв+" будет наработан до конца февраля 2025 года.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
В ведомстве отметили, что военнообязанные смогут получить электронное направление на прохождение ВВК через "Резерв+" без необходимости посещать ТЦК.
"Соответствующий механизм должен быть наработан до конца февраля 2025", — указано в заявлении.
Планируется, что решения ВВК будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестра "Обериг".
"В результате медицинское освидетельствование можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц", — рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Напомним, в конце ноября в Минобороны анонсировали реформу ВВК, которая будет проходить в три этапа. В частности, в рамках реформы для прохождения комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК.
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