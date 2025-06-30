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В Минобороны сообщили, кому будут гарантировать отсрочку — изменения в законодательство
Отсрочка от призыва будет гарантирована законом. Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство Украины.
Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающее отсрочку от мобилизации для добровольцев на 12 месяцев. Речь идет о гражданах, отслуживших по «Контракту 18-24».
Об этом говорится на сайте Минобороны со ссылкой на соответствующий законопроект, одобренный на заседании правительства 27 июня.
Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающее 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по «Контракту 18–24».
«Раньше, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на военный учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ устранят эту неопределенность», — говорится в сообщении.
Более того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.
Напомним, в феврале 2025 года Минобороны Украины официально приступило к проекту «Контракт 18–24», предусматривающему добровольную инициативу для украинцев в возрасте 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.
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