В Минобороны сообщили, кому будут гарантировать отсрочку — изменения в законодательство

Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство по отсрочке / © ТСН.ua

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Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающее отсрочку от мобилизации для добровольцев на 12 месяцев. Речь идет о гражданах, отслуживших по «Контракту 18-24».

Об этом говорится на сайте Минобороны со ссылкой на соответствующий законопроект, одобренный на заседании правительства 27 июня.

Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающее 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по «Контракту 18–24».

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«Раньше, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на военный учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ устранят эту неопределенность», — говорится в сообщении.

Более того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Напомним, в феврале 2025 года Минобороны Украины официально приступило к проекту «Контракт 18–24», предусматривающему добровольную инициативу для украинцев в возрасте 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.

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