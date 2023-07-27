В Минобороны сообщили подробности освобождения населенного пункта Старомайорское

Информацию об освобождении также подтвердил президент Владимир Зеленский.

Украинские вооруженные силы освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она заявила, что украинские силы продолжают зачистку населенного пункта от захватчиков.

Ранее данную информацию сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!" – написал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные наращивают темпы контрнаступления после двух месяцев медленного продвижения на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны рассказали о ситуации в трех направлениях фронта.

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