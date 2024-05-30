В Минобороны сообщили, решили ли проблему с гражданами, оказавшимися в розыске из-за "Резерв+"

Военнообязанные граждане уточняют свои данные, и тех, кто оказался "в розыске" в приложении "Резерв+", становится меньше.

Об этом сказал во время телемарафона 30 мая спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Уже гораздо меньше, потому что люди уточняют свои данные. Если появляются статус "в розыске", то выясняют почему", – пояснил спикер.

Согласно правилам военного учета, если человек, к примеру, сменил место жительства, его могут занести в графу "в розыске". Однако если она уточнила свои данные, то соответственно такой статус "исчезает".

"Все-таки есть правила военного учета и эти правила могли быть нарушены человеком, если он приписное когда-то давно получил или если сменил, например, место жительства – также он может считаться в розыске. Но если человек уточняет свои данные, то соответственно он выполняет норму закона и это сообщение исчезает", – объяснил Лазуткин.

Напомним, около 710 тысяч украинцев сняли с безосновательного розыска в приложении "Резерв+", сообщила накануне заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она пояснила, что после обновления военно-учетных данных у части пользователей начал отображаться статус "в розыске". Также она объяснила, почему это произошло.

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