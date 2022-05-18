В Минобороны Украины назвали основные цели российской армии

В Минобороны Украины назвали цели российских оккупантов, вторгшихся в Украину.

Основная цель захватчиков – установить полный контроль над Донбассом, Херсонской областью и обеспечить себе устойчивый коридор из Крыма.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует "Укриформ".

По словам Мотузяника, прежде всего россияне пытаются оцепить и разгромить группировки Объединенных сил в районах Лисичанска и Северодонецка Луганской области.

"Основной целью врага остается попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной АР Крым", — сказал Мотузяник.

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