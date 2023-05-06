В Минобороны Украины оригинально поздравили с коронацией Чарльза III (видео)

Оборонное ведомство Украины обнародовало оригинальное видео по случаю коронации Чарльза III и Камиллы.

Минобороны Украины опубликовало ролик по случаю коронации Чарльза III.

Так силовики поблагодарили всех подданных Соединенного Королевства за огромную и своевременную помощь нашей стране.

"Мы благодарны за вашу непреклонную поддержку и партнерство, особенно в прошлом году!" — говорится в обращении.

Напомним, 6 мая состоялась коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы. Они появились на балконе Букингемского дворца, приветствуя толпу подданных.

Короля Чарльза и королеву Камиллу бурно приветствовали до 2 миллионов человек на улицах дождливого Лондона сегодня после исторической первой коронации в Великобритании с 1953 года.

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