В Минобороны умоляют не сообщать преждевременно об освобождении украинских населенных пунктов

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что такие действия откладывают победу Украины.

Об этом она написала в своем Телеграмме.

"В очередной раз просим держать себя в руках! Люди, которые не могут овладеть собой и наспех объявляют "Яблоновка наша" до того, как это будет объявлено официальными источниками, оттягивают время нашей победы", — подчеркнула Маляр.

Замминистра рассказала, что недавно "оттянули время победы" из-за поспешного сообщения об освобождении Белогоровки. После этого сообщения "враг ударил по ней со всей рашистской ненавистью".

"Напоминаю, что наш враг активно использует пропагандистский эффект. Им важно попасть именно в те объекты, которые мы публично осветили и хвастались. Именно поэтому важно дождаться пока в освобожденном населенном пункте ВСУ закрепятся и проведут стабилизационные мероприятия, а уже потом сообщать "Яблоновка наша", — подчеркнула Маляр.

Напомним, в Минобороны рассказали о приблизительных потерях Украины в войне против российских оккупантов. Так, Вооруженные силы Украины потеряли более 9 тысяч героев.

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