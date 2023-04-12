В Минобороны устанавливают личность казненного военного: украинцев просят не распространять догадки

С первых минут появления казни украинского военного все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников. Сегодня ночью все силовые ведомства и спецслужбы занимались этим.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", — подчеркнула Маляр.

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Замминистра просит остановить распространение страшного видео, а также любых подобных видеокадров: "Теперь, когда уже все увидели — это должны смотреть прокуроры и Международный суд".

"Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ — нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", — подчеркнула Маляр.

Напомним, поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим россияне пытали защитника, а затем отрезали ему голову. Российские военные сняли на видео очередное военное преступление.

ТСН.ua собрал реакцию украинских властей и все, что известно о вопиющем преступлении российской армии.

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