В Минобороны Великобритании сделали заявление о войсках в Украине
Гили считает, что размещение войск в Украине будет означать конец войны.
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что намерен отправить войска в Украину. По его словам, это станет сигналом о завершении конфликта.
Об этом говорится в статье The Telegraph.
Гили заявил, что «2026 год должен стать годом окончания этой ужасной войны».
«Нет тяжелого бремени ни для одного министра обороны или какого-либо правительства, чем отдача наших Вооруженных сил на операции. Я хочу быть первым министром обороны, который развернет британские войска в Украине. Потому что это означает, что эта война наконец закончится», — пишет он.
Он добавляет: это означает, что есть договоренность о мире в Украине. А безопасной Европе, подчеркнул Гили, нужна сильная, суверенная Украина.
Как известно, правительство Великобритании работает вместе с союзниками над созданием так называемой коалиции желающих. Эти многонациональные миротворческие силы будут защищать Украину от агрессии РФ по достижении соглашения о прекращении войны.
Напомним, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников рассмотреть возможность направления небоевых военных контингентов в Украину, чтобы усилить поддержку Киева. Джонсон считает, что такой шаг изменил бы восприятие президента Владимира Путина и продемонстрировал решительность Запада. По его словам, план отправки сил после завершения войны ошибочный, и их нужно разместить уже сейчас.