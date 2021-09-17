В Минобороны задолжали украинским военным почти 1,5 млрд гривен: кому задерживают выплаты

В Минобороны задолжали украинским военным почти 1,5 млрд гривен: кому задерживают выплаты

Задолженность включает "боевые выплаты" военным, которые несут службу в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о многочисленных жалобах от военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей на то, что государство задерживает им денежные выплаты.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Офиса омбудсмена.

"На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины обязательных выплат военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен", — отметила Денисова.

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Кроме выплат выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи, в Минобороны прекратили осуществлять "боевые выплаты" военным, которіе выполняют служебные задачи в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Омбудсмен направила запрос на имя первого вице-премьера-министра экономики Украины Алексея Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Она попросила его рассмотреть ситуацию с большой задолженностью государства перед военнослужащими и найти решение этой проблемы.

Напомним, ранее чиновник Министерства обороны вместе с сообщником намеревались получить от общества $ 1 млн за "решение вопроса" с победой в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих.

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