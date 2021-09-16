В Минобразования объяснили, как будут работать школы и вузы с 20 сентября

В Минобразования объяснили, как будут работать школы и вузы с 20 сентября

Карантин в Украине в "желтой" и "красной" зонах изменен.

В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать учебные заведения с 20 сентября 2021 года.

"В случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности посещения учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия минимум у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата", — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В случае внедрения "красного" уровня эпидемической опасности посещения учебных заведений соискателями образования разрешено только в том случае, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний или иностранный COVID-сертификат.

Уточняется, что сертификат может подтверждать:

вакцинацию от COVID-19 одной дозой двухдозной вакцины (желтые сертификаты)

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты)

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции,

выздоровление лица от указанной болезни.

Срок действия COVID сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) с даты введения дозы составляет 120 дней, двумя дозами (зеленый сертификат) — 365 дней.

COVID-сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, будет действовать 72 часа. Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 составит 180 дней.

COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дія".

Напомним:

У школьников справки о результатах ПЦР-теста требовать не будут. Неизменной остается проверка температуры перед началом уроков. Только если она превышена, нужно будет сделать или ПЦР-тест или быстрый тест.

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