В Минобразования оценили готовность укрытий в учебных заведениях Украины

Для Минобразования важно вернуть процесс обучения в Украине именно к очной форме.
Сейчас в Украине только 9 тысяч учебных заведений из 13, которые готовятся к началу нового учебного года, обустроены укрытиями, поэтому не все они заработают с 1 сентября.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНИАН.
"В настоящее время правительство Украины выделило полтора миллиарда гривен на обустройство укрытий для подготовки к учебному году 2023-2024. И мы сегодня имеем 75% школ, в которых обустроены укрытия разного уровня, разного качества. 75% школ обустроено укрытиями, но это не значит, что 75% детей могут вернуться к личным.
Он отметил, что сейчас для Минобразования важно вернуть процесс обучения в Украине именно к очной форме, однако сделать это можно только при обеспечении безопасности во время учебного процесса.
"Мы возвращаемся к очной учебе там, где дети будут в безопасности. 75% школ с укрытиями, но 65% детей смогут вернуться к очной учебе. Мы не возвращаем к очной учебе те регионы, где есть повышенные риски, где идут активные боевые действия. Там обучение будет продолжаться в онлайновом формате", — пояснил он.
Лисовой рассказал, что хуже всего подготовлены к началу учебного года учреждения дошкольного образования, которые оборудованы укрытиями чуть более 50%.
В то же время, Минобразования будет рекомендовать вернуться к очной форме обучения в сфере высшего образования.
"Это пока рекомендация. Конечно, с соблюдением всех условий безопасности. Что касается заведений высшего образования, то в большинстве своем архитектура их зданий позволяет обустраивать укрытия. Но не всегда эти укрытия позволяют принять всех студентов. И безусловно, мы понимаем, что ситуация в Харьковской, Черновицкой области, Житомирской, Волынской, Поэтому — будет разная. .
Он отметил, что 60% заведений высшего образования оборудованы укрытиями, но этого недостаточно, чтобы вернуться к очной форме обучения.
Лисовой объяснил, что рекомендация предоставлена, прежде всего, для повышения качества образования в вузах. Второй проблемой в вопросе возвращения к очной учебе в ВУЗах является миграция преподавателей, сообщил министр.
"И мы также понимаем, что это одна из причин, почему многие заведения сегодня даже имея возможность оборудовать укрытие, все равно не готовы возвращаться к очной учебе", – сказал он.
Министр подчеркнул, что образование является фактором развития общин. "Нормальное функционирование школы — это и о возвращении общины к полноценной жизни, полноценном функционировании, и о возвращении людей в свои рабочие места, то есть возвращение людей в Украину в целом. Потому что многие родители сегодня продолжают оставаться за границей, потому что не могут в Украине обеспечить нормальное обучение для своих детей. И главное — это возвращение к нормальному и качественному образованию", — отметил он.
Министр поблагодарил Швейцарию, которая инициировала поддержку украинским общинам в обустройстве школьных укрытий. В частности, Швейцария стремится помочь общинам Полтавской, Одесской и Черниговской областей. Швейцария выделит около 170 млн гривен для создания 25 образовательных хабов в укрытиях.
Также Лисовой заявил, что в настоящее время Украина ведет переговоры с Литвой относительно выделения 10 млн евро для обустройства укрытий в учебных заведениях Украины.
"Есть надежда, что мы соберем средства на строительство укрытий. Потому что на сегодняшний день нам все еще нужно 3 тысячи укрытий. И общая стоимость бюджета – это более 1 млрд долларов. И это еще зависит от того, какие укрытия мы будем обустраивать. Но цена вопроса сейчас – более миллиарда долларов", – сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его ведомство разрабатывает новую реформу образования, представленную в середине лета.
Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр страны Денис Шмигаль заявил, что образование в Украине ждет перезагрузка. В частности, правительство продолжает реформу Новой украинской школы для 5-9 классов.
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