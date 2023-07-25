В Минобразования оценили готовность укрытий в учебных заведениях Украины

Для Минобразования важно вернуть процесс обучения в Украине именно к очной форме.

Сейчас в Украине только 9 тысяч учебных заведений из 13, которые готовятся к началу нового учебного года, обустроены укрытиями, поэтому не все они заработают с 1 сентября.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНИАН.

"В настоящее время правительство Украины выделило полтора миллиарда гривен на обустройство укрытий для подготовки к учебному году 2023-2024. И мы сегодня имеем 75% школ, в которых обустроены укрытия разного уровня, разного качества. 75% школ обустроено укрытиями, но это не значит, что 75% детей могут вернуться к личным.

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Он отметил, что сейчас для Минобразования важно вернуть процесс обучения в Украине именно к очной форме, однако сделать это можно только при обеспечении безопасности во время учебного процесса.

"Мы возвращаемся к очной учебе там, где дети будут в безопасности. 75% школ с укрытиями, но 65% детей смогут вернуться к очной учебе. Мы не возвращаем к очной учебе те регионы, где есть повышенные риски, где идут активные боевые действия. Там обучение будет продолжаться в онлайновом формате", — пояснил он.

Лисовой рассказал, что хуже всего подготовлены к началу учебного года учреждения дошкольного образования, которые оборудованы укрытиями чуть более 50%.

В то же время, Минобразования будет рекомендовать вернуться к очной форме обучения в сфере высшего образования.

"Это пока рекомендация. Конечно, с соблюдением всех условий безопасности. Что касается заведений высшего образования, то в большинстве своем архитектура их зданий позволяет обустраивать укрытия. Но не всегда эти укрытия позволяют принять всех студентов. И безусловно, мы понимаем, что ситуация в Харьковской, Черновицкой области, Житомирской, Волынской, Поэтому — будет разная. .

Он отметил, что 60% заведений высшего образования оборудованы укрытиями, но этого недостаточно, чтобы вернуться к очной форме обучения.

Лисовой объяснил, что рекомендация предоставлена, прежде всего, для повышения качества образования в вузах. Второй проблемой в вопросе возвращения к очной учебе в ВУЗах является миграция преподавателей, сообщил министр.

"И мы также понимаем, что это одна из причин, почему многие заведения сегодня даже имея возможность оборудовать укрытие, все равно не готовы возвращаться к очной учебе", – сказал он.

Министр подчеркнул, что образование является фактором развития общин. "Нормальное функционирование школы — это и о возвращении общины к полноценной жизни, полноценном функционировании, и о возвращении людей в свои рабочие места, то есть возвращение людей в Украину в целом. Потому что многие родители сегодня продолжают оставаться за границей, потому что не могут в Украине обеспечить нормальное обучение для своих детей. И главное — это возвращение к нормальному и качественному образованию", — отметил он.

Министр поблагодарил Швейцарию, которая инициировала поддержку украинским общинам в обустройстве школьных укрытий. В частности, Швейцария стремится помочь общинам Полтавской, Одесской и Черниговской областей. Швейцария выделит около 170 млн гривен для создания 25 образовательных хабов в укрытиях.

Также Лисовой заявил, что в настоящее время Украина ведет переговоры с Литвой относительно выделения 10 млн евро для обустройства укрытий в учебных заведениях Украины.

"Есть надежда, что мы соберем средства на строительство укрытий. Потому что на сегодняшний день нам все еще нужно 3 тысячи укрытий. И общая стоимость бюджета – это более 1 млрд долларов. И это еще зависит от того, какие укрытия мы будем обустраивать. Но цена вопроса сейчас – более миллиарда долларов", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его ведомство разрабатывает новую реформу образования, представленную в середине лета.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр страны Денис Шмигаль заявил, что образование в Украине ждет перезагрузка. В частности, правительство продолжает реформу Новой украинской школы для 5-9 классов.

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