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В Минобразования озвучили правила онлайн безопасности, которые важно объяснить детям

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В Минобразования озвучили правила онлайн безопасности, которые важно объяснить детям

Getty Images

Загружайте новые приложения для видеосвязи только с официальных сайтов разработчиков.

В Минобразования напомнили правила онлайн безопасности, которые важно объяснить детям. Довольно часто подростки не замечают опасностей в интернете, ведь для них миры онлайн и офлайн похожи.

Об этом Минобразования сообщает в Телеграмме.

С войной количество рисков в сети увеличивается, поэтому наша цель – предупредить встречу детей с преступниками.

Рекомендации по правилам безопасности детей в цифровом пространстве:

  • Используйте надежный пароль, создавая новую учетную запись. Он должен содержать строчные и прописные буквы, цифры и другие символы (подчеркивание, знак процента, точка и т.д.). Старайтесь создавать разные пароли для разных аккаунтов.
  • Важно не распространять личные данные (полное имя, номер мобильного телефона, адрес, пароли и т.д.), также не используйте метку геолокации.
  • Необходимо установить антивирусное приложение на устройство. Она будет блокировать рекламу и всплывающие окна, которые отвлекают и могут содержать вирус.
  • Загружайте новые приложения для видеосвязи только с официальных сайтов разработчиков.
  • Нельзя переходить по ссылкам из неизвестных источников или посланных незнакомым человеком в личные сообщения, в мессенджер или на почту.
  • Не общайтесь в Интернете с теми, кого не знаете в реальной жизни. Если пользователь слишком упорно добавляется в друзья, то игнорируйте незнакомца.
  • Надо обращаться к родителям или учителям, если кто ведет себя агрессивно или неприемлемо.
  • Запомните правило «Билборда»: представь то, что хочешь опубликовать или отправить, на билборде рядом со школой. Если это вызывает отрицательные эмоции, то материал лучше не обнародовать.
  • Следует помнить, что после распространения фото или видео мы теряем контроль над ними.
  • В сети необходимо коммуникировать уважая и не причиняя вреда друг другу.

"Все будет Украина! Берегите себя", — говорится в сообщении.

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