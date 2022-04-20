В Минобразования озвучили правила онлайн безопасности, которые важно объяснить детям

В Минобразования озвучили правила онлайн безопасности, которые важно объяснить детям

Загружайте новые приложения для видеосвязи только с официальных сайтов разработчиков.

В Минобразования напомнили правила онлайн безопасности, которые важно объяснить детям. Довольно часто подростки не замечают опасностей в интернете, ведь для них миры онлайн и офлайн похожи.

Об этом Минобразования сообщает в Телеграмме.

С войной количество рисков в сети увеличивается, поэтому наша цель – предупредить встречу детей с преступниками.

Рекомендации по правилам безопасности детей в цифровом пространстве:

Используйте надежный пароль, создавая новую учетную запись. Он должен содержать строчные и прописные буквы, цифры и другие символы (подчеркивание, знак процента, точка и т.д.). Старайтесь создавать разные пароли для разных аккаунтов.

Важно не распространять личные данные (полное имя, номер мобильного телефона, адрес, пароли и т.д.), также не используйте метку геолокации.

Необходимо установить антивирусное приложение на устройство. Она будет блокировать рекламу и всплывающие окна, которые отвлекают и могут содержать вирус.

Загружайте новые приложения для видеосвязи только с официальных сайтов разработчиков.

Нельзя переходить по ссылкам из неизвестных источников или посланных незнакомым человеком в личные сообщения, в мессенджер или на почту.

Не общайтесь в Интернете с теми, кого не знаете в реальной жизни. Если пользователь слишком упорно добавляется в друзья, то игнорируйте незнакомца.

Надо обращаться к родителям или учителям, если кто ведет себя агрессивно или неприемлемо.

Запомните правило «Билборда»: представь то, что хочешь опубликовать или отправить, на билборде рядом со школой. Если это вызывает отрицательные эмоции, то материал лучше не обнародовать.

Следует помнить, что после распространения фото или видео мы теряем контроль над ними.

В сети необходимо коммуникировать уважая и не причиняя вреда друг другу.

"Все будет Украина! Берегите себя", — говорится в сообщении.

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