В Минобразования приняли решение о кандидатской диссертации Кивы

В Минобразования приняли решение о кандидатской диссертации Кивы

Научную работу народного депутата от "ОПЗЖ" отправили на углубленное изучение.

Экспертный совет Министерства образования отправил кандидатскую диссертацию народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильи Кивы на углубленное изучение.

Как сообщает Bihus.Info, такое решение было принято на заседании во вторник, 14 сентября.

Народный депутат и автор научной работы был приглашен на заседание экспертного совета, но не пришел.

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Один из членов экспертной комиссии в комментарии журналисту отметил, что к диссертации Ильи Кивы "есть серьезные замечания". В конце концов, было принято решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных учреждений.

Ранее в Минобразования сообщили, что начали проверять диссертацию Кивы еще 8 июня.

Напомним, 26 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы дать Киви степень кандидата наук.

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