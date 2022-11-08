В Минобразования рассказали, как готовятся к отключениям света: что ждет школьников

Министерство образования и науки готовится подстроить обучение под графики отключений электричества в Украине.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт, пишет Укринформ.

«Мы работаем с Минэнерго, чтобы создать четкие графики отключения и подстроить образовательный процесс. Во многих школах переходим на сменность обучения, учитывая графики отключений: старшая школа – вторая смена, начальная школа – первая смена. Сдвинули немного графики учебного процесса — не с 8, а с 9 часов, в зависимости от графиков отключений", — пояснил Шкарлетт.

Из-за отключения электричества и отсутствия Интернета учащиеся могут овладевать учебной программой благодаря приложениям. Также в Сети изложено 1335 учебников.

"Несколько издательств обеспечивают дополнительные образовательные материалы. Работаем над тем, чтобы перевести материалы Всеукраинской школы онлайн в геймифицированные контенты, которые не требуют подключения к интернету... и могут использоваться в образовательном процессе", — отметил министр.

Шкарлетт подчеркнул, что в нынешних условиях также возросла роль родителей, которые могут помощи ребенку овладеть учебной программой.

Напомним, что ранее Львовский городской голова Андрей Садовый заявил, что в одной из школ города из-за проблем с электричеством еду детям готовили на буржуйках. Из-за регулярных обстрелов Украины такова новая реальность Львова.

Читайте также:

Где искать качественные видеоуроки для школьников? Но чем такое обучение эффективно?