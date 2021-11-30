В Минобразования рассказали о новациях вступительной кампании-2022

В Минобразования рассказали о новациях вступительной кампании-2022

Изменен список обязательных предметов для некоторых специальностей и усилена роль математики.

В Министерстве юстиции зарегистрированы условия приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году, вскоре они вступят в силу.

Об этом сообщили на сайте Минобразования.

Основной этап вступительной кампании планируется провести в привычные для поступающих и заведений сроки – в июле 2022 года.

Новациями условий приема для поступающих в следующем году являются:

расширение возможности для дополнительного набора по контракту бакалавров по дневной форме получения образования;

усовершенствование распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам;

сокращение перечня бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие, подающие заявления в бумажной форме, теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЕБО;

изменение перечня обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усиление роли математики, в частности, произошли изменения в предметах для поступления на медицинские специальности – вторым предметом поступающие смогут выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию.

В следующем году планируется расширение сферы применения единого профессионального вступительного испытания в магистратуру с использованием технологий ВНО. Его проведение запланировано для специальностей "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

Для поступающих на специальности отрасли знаний 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки утвердили календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Читайте также: