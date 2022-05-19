В Минобразования рассказали, получат ли выпускники с оккупированных территорий аттестаты

В Минобразования рассказали, получат ли выпускники с оккупированных территорий аттестаты

Выпускники школ на временно оккупированных территориях получат украинские аттестаты и документы об образовании.

Сейчас на временно оккупированных территориях Украины расположено около 800 школ. Впрочем, каждый выпускник получит свой документ, подтверждающий его образование.

Об этом заверили в МОН.

"Независимо от того, могут ли они на этом этапе продолжать образовательный процесс или нет, документы об образовании будут выданы всем без исключения выпускникам. Все без исключения школьники будут аттестованы по ежегодной оценке", — сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире информационного телемарафона. 19 мая.

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По его словам, из 800 школ, которые пока на временно оккупированной территории, в более чем 280 учебных заведениях уже завершили обучение. Это преимущественно школы, расположенные на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, для украинцев в Польше создали сайт для регистрации на обучение или поиск работы в университетах.

Ранее мы сообщали, что учащиеся на временно оккупированных территориях Украины могут окончить школу дистанционно. Как это сделать.

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