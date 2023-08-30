В Минобразования сказали, как школьники будут учиться в опасных регионах

В скором времени стартует учебный год, который дети и учителя снова встретят в условиях войны.

Так, на прифронтовых территориях дети будут учиться только дистанционно. Наличие укрытия в школе не отменяет решения.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в эфире телемарафона.

Как отмечает заместитель председателя Минобразования, в начале сентября:

большая часть из 13 000 школ в Украине планирует вернуться к очному формату обучения;

около 3 800 школ будут работать в смешанном режиме, так как укрытия не вмещают одновременно всех участников образовательного процесса;

школьники примерно 2 500 заведений продолжат обучаться дистанционно.

Напомним, в Харькове школы начнут учебный год в дистанционном режиме. В то же время, несколько раз в неделю школьники смогут учиться в офлайн-формате в метро.

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