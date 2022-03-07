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В Минобразования сообщили, когда возобновят обучение, остановленное из-за войны

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В Минобразования сообщили, когда возобновят обучение, остановленное из-за войны

pixabay.com

В Минобразования обещают формировать способность наших детей к получению знаний

В Украине после нападения России во всех учебных заведениях ввели двухнедельные каникулы. В скором времени дети начнут возвращаться к образовательному процессу.

Об этом сказал глава МОН Сергей Шкарлетт во время телемарафона, который транслируется, в частности, и на 1+1.

"Ужасная ситуация, ужасная статистика. На сегодняшний день 211 (заведений образованя — Ред.), часть из которых полностью разрушены, часть — повреждены. Но таких объектов становится все больше. С начала агрессии мы объявили двухнедельные каникулы. Пока на следующей неделе образовательный процесс не должен прерываться. И мы будем рекомендовать там, где это возможно, потому что очень много детей выехало, осуществлять образовательный процесс. Там, где нельзя, будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения. В любом случае будем формировать способность наших детей к получению знаний", — сообщил министр .

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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