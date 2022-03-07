В Минобразования сообщили, когда возобновят обучение, остановленное из-за войны

В Минобразования обещают формировать способность наших детей к получению знаний

В Украине после нападения России во всех учебных заведениях ввели двухнедельные каникулы. В скором времени дети начнут возвращаться к образовательному процессу.

Об этом сказал глава МОН Сергей Шкарлетт во время телемарафона, который транслируется, в частности, и на 1+1.

"Ужасная ситуация, ужасная статистика. На сегодняшний день 211 (заведений образованя — Ред.), часть из которых полностью разрушены, часть — повреждены. Но таких объектов становится все больше. С начала агрессии мы объявили двухнедельные каникулы. Пока на следующей неделе образовательный процесс не должен прерываться. И мы будем рекомендовать там, где это возможно, потому что очень много детей выехало, осуществлять образовательный процесс. Там, где нельзя, будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения. В любом случае будем формировать способность наших детей к получению знаний", — сообщил министр .