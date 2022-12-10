В Минрегионе рассказали о последствиях враждебных атак по объектам энергетической инфраструктуры

В результате обстрелов армии РФ в Украине "значительно повреждено" около половины критической электроэнергетической инфраструктуры. Больше — некоторые объекты полностью разрушены.

Об этом сообщил вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в комментарии CNN.

"Около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины были значительно повреждены, а некоторые были полностью разрушительны", — заявил глава ведомства.

Издание со ссылкой на "Укрэнерго" утверждает, что в Украине ситуация "остается сложной, но контролируемой". Отмечается, что "все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены", а оккупированная Запорожская АЭС "не поставляет электроэнергию в сеть".

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения. По его словам, первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

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