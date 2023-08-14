В Минреинтеграции рассказали, как найти убежище после эвакуации из Купянского района

Жители, эвакуируемые из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, могут найти жилье в безопасных районах страны с помощью программы «Убежище».

Об этом сообщает Минреинтеграции в социальных сетях.



Инициатива «Убежище» создана по принципу доски объявлений. Владельцы жилья, готовые приютить у себя дома переселенцев, оставляют объявления о свободном жилье и контактах. А люди, нуждающиеся в жилье, могут сразу его найти и забронировать на несколько дней или более длительный период. Жилье в рамках программы предоставляется бесплатно.



Найти жилье можно зарегистрировавшись на сайте «Убежище». После регистрации с помощью системы фильтров можно подобрать оптимальное помещение и связаться с его владельцем.

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По условиям программы те, кто предоставил убежище, получат компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг.



Минреинтеграции определено Правительством ответственным исполнителем проекта «Убежище». Министерство ведет соответствующий учет и координирует компенсацию расходов владельцам жилья за приют переселенцев.

Напомним, что кафиры усиленно наступают на Купянском направлении на Харьковщине, поэтому власти объявили обязательную эвакуацию.

Также на Харьковщине планируют объявить принудительную эвакуацию детей.