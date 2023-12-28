В Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в случае отсутствия международной помощи

В случае отсутствия международной финансовой помощи проблем с выплатой пенсий, скорее всего, не возникнет. Однако их индексация в 2024 году может не произойти.

Об этом сказала министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Выплаты будут

Пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, могут быть спокойны. По словам Жолнович, львиная часть пенсионных доходов и поступлений, которые распределяются Пенсионным фондом, – это наши внутренние поступления, которые снабжаются украинскими плательщиками, в частности, нашими военными.

"Поскольку они все платят ЕСВ, наш Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах", — сказала она.

При этом, признает Жолнович, если на самом деле будут риски отсутствия международной финансовой помощи, индексация не будет начислена.

"Но базовая пенсия будет выплачена. На это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", – заявила министерша.

Все повышение и индексация, акцентирует она, заложены в бюджет. Жолнович надеется, что мы справимся с этими вызовами.

"Я бы не хотела пока преждевременно пугать пенсионеров тем, что они не получат в соответствии с законом свои пенсии и повышение на уровень инфляции, которые предусмотрены. Пока что мы готовы их делать", — подытожила министр социальной политики.

Напомним, украинцам в январе повысят пенсии. Стало известно, кому и на сколько.

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