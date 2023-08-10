В Минсоцполитики объяснили, почему переселенцы до сих пор не получили выплаты в этом месяце

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) с августа будут получать выплаты по новым датам — после 15 и 28 числа ежемесячно, а не 3, 13 и 23 числа, как было раньше.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

"Задержки выплат нет. Дело в том, что с августа введены два выплатных периода (15 и 28 числа каждого месяца), вместо трех, как это было раньше (3, 13 и 23 числа)", — сообщили в Министерстве.

То есть теперь Минсоцполитики будет перечислять бюджетные средства для выплаты пособия на жительство для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно.

"Соответственно, в августе 2023 г. начисление и выплата пособия на проживание для ВПЛ подавляющему большинству внутренне перемещенных лиц состоится после 15-го августа. 28-го августа состоится начисление и выплата помощи тем, кому она назначена или доначислена уже после 15.08.23", - пояснили в Минсоцполитики.

Напомним, Кабинет министров с1 августа изменил периоды выплат денежной помощи внутренне перемещенным лицам на проживание. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев. Подробнее читайте в статье.

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