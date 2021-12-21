В Минсоцполитики обьяснили, повлияет ли "ковидная" тысяча на назначение субсидий

В Минсоцполитики обьяснили, повлияет ли "ковидная" тысяча на назначение субсидий

Тысячу могут получить полностью вакцинированные украинцы.

Украинцам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19, начали выплачивать по 1 тысяче гривен в рамках программы "єПідтримка". Получение этих денег от государства не отразится на субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.

"Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является одноразовой, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, что не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах ", – сказано в сообщении.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, ранее в Минкульте рассказали, как вакцинированные украинцы тратят "ковидную" тысячу от Зеленского.

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