В Минсоцполитики объяснили скандальный совет украинцам "работать до последнего"

В Сети в последние дни активно обсуждают обращение от Минсоцполитики к украинцам о необходимости работать дольше.

Это прокомментировала министр соцполитики Дарья Марчак рассказала в интервью OBOZ.UA.

По ее словам, будет несправедливо повысить пенсионный возраст для всех граждан до 65 лет.

"У нас сегодня значительная часть пенсионеров выходят на пенсию раньше, чем в 60 лет или даже чем в 55 лет. Поэтому прежде всего нам нужно сделать так, чтобы правила выхода на пенсию были равными. Повышать пенсионный возраст для одних, в то время как значительная количество граждан может выходить на пенсию до достижения этого возраста (иногда существенно раньше) – это пытаться решить проблемы системы за счет тех, кто и сейчас уже работает дольше других», — отмечает Марчак.

Но она добавила, в любом случае, нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем выходе на пенсию.

"Ведь, во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию (на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% – если отсрочка более чем на 5 лет. К примеру, если вы получаете сегодня заработную плату на уровне) средней по стране, у вас уже 35 лет стажа, то вы имеете право выйти на пенсию в 60 лет. Но если вы добровольно отсрочите свой выход на пенсию до 65 лет, то размер вашей пенсии увеличится от 5424 грн. %)", — говорится в сообщении.

Кроме того, это будет просто сейчас увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого лицами, работающими в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии.

"Сегодня уплачиваются пенсии для 10,5 млн пенсионеров. Работающее поколение своими взносами удерживает поколение родителей", — резюмировала заместитель министра соцполитики.

Напомним, ранее в Минсоцполитики посоветовали украинцам " работать до последнего", сколько смогут, потому что государственные пенсионные выплаты будут небольшими.

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