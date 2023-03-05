В Минсоцполитики объяснили важные нюансы с выплатами переселенцам

ВПЛ ежемесячно получают от государства на проживание по две тысячи гривен, пожилые люди и лица с инвалидностью – по три тысячи гривен.

В Украине было несколько основных причин задержки выплат внутриперемещенным лицам в феврале. По состоянию на начало марта все выплаты в сумме 6,3 млрд. грн. профинансированы.

Об этом заявили в Минсоцполитики.

Министерство пояснило, что выплаты некоторым переселенцам могли задержаться по следующим причинам: дополнительная проверка (верификация) и уточнение данных через переход в Единую информационную систему социальной сферы, а также рост количества получателей помощи, на что потребовались дополнительные средства.

Так, только за декабрь-2022 и январь-2023 количество получателей пособия выросло на 86 тыс. человек. А за ноябрь 2022 года рост составил 200 тыс. человек.

В дальнейшем в случае задержки выплат ВПЛ следует обращаться в орган социальной защиты по месту нахождения на учете. Это необходимо для проверки правильности данных и устранения ошибок, если такие найдутся.

Контакты таких региональных представительств соцзащиты доступны по этой ссылке. Также можно обратиться в Национальную социальную сервисную службу Украины по телефону (044) 289-87-89.

Отмечается, что ежемесячное государственное пособие на проживание ВПЛ составляет для лиц в возрасте от 18 лет – по 2000 грн; для детей и лиц с инвалидностью – по 3000 грн. К тому же, до окончания военного положения и еще месяц после него выплаты продолжаются автоматически.

Напомним, для украинских переселенцев анонсировали помощь в 1050 долларов. Какие условия получения.

Как сообщалось, в феврале в Минреинтеграции утвердили новый перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы, на основе чего внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты. В обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях.

Читайте также: