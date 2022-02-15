Как оформить субсидию в Украине, если есть задолженность за ЖКУ? / pixabay.com

В Минсоцполитики рассказали, что субсидии в Украине можно оформить даже при наличии долга по ЖКУ

В Минсоцполитики рассказали, что субсидии в Украине можно оформить даже при наличии долга по ЖКУ

Даже если у вас долг за оплату ЖКУ, вы можете оформить субсидию. Об этом рассказали в Минсоцполитике. Что для этого нужно и как это сделать читайте в материале ТСН.ua.

В пресс-службе Министерства социальной политики Украины сообщают, что граждане, которые не могут самостоятельно платить за ЖКУ, могут получить государственную помощь благодаря программе жилищных субсидий. Ее можно оформить в любое время, а не только в начале отопительного сезона.

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Более того, получить субсидию на оплату ЖКУ можно даже при наличии долга. Согласно закону Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию", для этого нужно всего лишь заключить договор реструктуризации задолженности с поставщиком услуги. По его условиям должник может выплачивать свой долг частями каждый месяц. При этом учитываются доходы гражданина и его социальный статус.

Как оформить субсидию: пошаговая инструкция

Самостоятельно обратиться в центр предоставления административных услуг или в исполнительный орган территориального общества.

Также оформить субсидию можно онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг ("Дія").

В настоящее время средний размер субсидии в Украине составляет 1 700 гривен/месяц. Он рассчитывается в зависимости от условий проживания и состава домохозяйства.