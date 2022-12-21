В МинТОТ призывают к эвакуации жителей Донецкой области: там остается по меньшей мере 200 тыс. человек

По меньшей мере, 200 тысяч мирных жителей остаются в контролируемых Украиной районах Донецкой области, несмотря на обязательную эвакуацию.

Такие данные обнародовала вице-премьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

" На сегодняшний день на Донетчине, по данным Павла Кириленко (председатель Донецкой ОВА - Ред.), где-то около 350 тысяч человек. У нас в министерстве немного меньшие данные. Считаем, что около 200-250 тысяч всего оставалось на Донетчине. Десятая часть из них — это дети " , — подчеркнула она.

По ее словам, в Бахмуте, который ежедневно обстреливают, до сих пор остаются тысячи людей. Верещук призывает людей уезжать.

Министр говорит, что обязанности эвакуация из Донецкой области продолжается в августе. Вт им, из региона выехало только 33 тыс. человек, из которых 5 тыс. детей.

" Пожалуйста, не рискуйте жизнью своих детей. Мы потом, к сожалению, видим сообщения о том, что есть разрушения, есть потери жизни и здоровья. Решитесь на обязательную эвакуацию. Подождем зиму, а дальше будем уже смотреть ", – обратилась Верещук.

Напомним, в селах в серой зоне Донбасса в подвалах проживают по 40 человек, которые боятся уехать. Скрывают там и детей. Вывезти кого-то насильно, а тем более детей без разрешения родителей полицейские не имеют права.

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